Основная часть акции против «углубленной интеграции» завершилась у посольства России

Основная часть акции протеста против углебления интеграции между Беларусью и Россией завершилась примерно в три часа дня у здания посольства Российской Федерации.

Участники акции протеста не смогли подойти к самому посольству, так как все подходы были заблокированы омоновцами и сотрудниками в штатском. Вдоль улиц стояли автозаки и милицейские автобусы.

К собравшимся вышел сотрудник милиции из числа задействовангных в охране дипломатического представительства. Ему была передана резолюция, которая была принята сегодня ранее на митинге на Октябрьской площади.

После этого организаторы акции призвали собравшихся расходиться.

Однако значительная чась участников во главе с Павлом Северинцем решили вернуться на Октябрьскую площадь. Там, вероятно, будет объявлено о следующей акции протеста состоится 20 декабря, когда в Санкт-Петербурге пройдет очередная встреча Лукашенко и Путина.