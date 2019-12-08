Женская команда Беларуси заняла 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Женская эстафета прошла 8 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стала команда Норвегии, второе место у Швейцарии, третье — у Швеции.

Команда Беларуси стала 11-й, проиграв лидеру 3 мин. 41,5 секунды. На эту эстафету тренерский штаб выставил Динару Алимбекову, Елену Кручинкину, Анну Сола и Ирину Кривко.

На четверых белоруски использовали семь дополнительных патронов и заработали один штрафной круг и затратили. Лишний круг и шесть доппатронов на счету Елены Кручинкиной.

Второй этап Кубка мира пройдет 12—15 декабря в австрийском Хохфильцене.