Женская команда Беларуси заняла 11-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Женская эстафета прошла 8 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стала команда Норвегии, второе место у Швейцарии, третье — у Швеции.

Команда Беларуси стала 11-й, проиграв лидеру 3 мин. 41,5 секунды. На эту эстафету тренерский штаб выставил Динару Алимбекову, Елену Кручинкину, Анну Сола и Ирину Кривко.

На четверых белоруски использовали семь дополнительных патронов и заработали один штрафной круг и затратили. Лишний круг и шесть доппатронов на счету Елены Кручинкиной.

Второй этап Кубка мира пройдет 12—15 декабря в австрийском Хохфильцене.
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Тэги: биатлон Персона: Динара Алимбекова Елена Кручинкина Анна Сола Ирина Кривко Город: Эстерсунд

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