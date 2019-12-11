Более 60 выпускников МИУ переведут в БНТУ

В середине декабря 64 студента Минского инновационного университета, которому не продлили аккредитацию по пяти специальностям, переведут в БНТУ.

По словам представителей МИУ, где в ноябре бастовали студенты, образовательный процесс идет своим ходом. Почти все студенты, как обычно, ходят на пары — скоро у них сессия. Исключение — ребята одного выпускного курса специальности «Транспортная логистика». Это 64 человека, пишет TUT.by .

Срок обучения у них заканчивается 26 января. Однако их специальность оказалась в списке неаккредитованных, и выдать им дипломы гособразца МИУ не может. Чтобы решить эту ситуацию, в середине декабря студентов переведут в БНТУ. Защищать дипломный проект и сдавать госэкзамен они будут уже в «политехе».

Несмотря на перевод, руководителями дипломов, говорят в вузе, у ребят останутся преподаватели из Минского инновационного университета. Кроме того, одного преподавателя из МИУ включат в госкомиссию.нное обучение в заочную форму.

Напомним, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает.