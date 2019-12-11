Двух пьяных водителей задержали на границе с ЕС

В пунктах пропуска на границе с Латвией и Литвой пограничники задержали двух водителей с признаками алкогольного опьянения, которые направлялись в страны Евросоюза.

По информации ГПК, полоцкие пограничники выявили 9 декабря в «Урбанах» 43-летнего нетрезвого грузоперевозчика из Украины. Водитель ехал транзитом через Беларусь в Латвию на загрузку фуры. Освидетельствование сотрудниками ГАИ подтвердило алкогольное опьянение в 2,81 промилле.

Аналогичный случай произошел 10 декабря в пункте пропуска «Лоша». Сморгонские пограничники выявили признаки опьянения у 34-летнего водителя Mercedes, а его пассажир 1965 года рождения отреагировал на действия правоохранителей нецензурными выражениями и некорректным поведением. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 1,8 промилле. Его попутчика привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.