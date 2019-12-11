Объем польских инвестиций в белорусскую экономику превысил 445 млн долларов

Объем польских инвестиций в белорусскую экономику в прошлом году превысил 445 млн долларов.

Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли, сопредседатель совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству Владимир Колтович на XI форуме польских инвесторов.

«Сегодня мы отмечаем положительные тенденции практически во всех направлениях сотрудничества. Но мы говорим, что нам этого не хватает и есть большой потенциал. Польша занимает четвертое место среди инвесторов, которые работают с нашей страной, после России, Великобритании и Кипра. Спасибо всем, кто работает по взаимодействию в области инвестиций», — сказал Колтович.

При этом он заметил, что Польша во все времена, несмотря на политические и экономические проблемы, всегда проявляла интерес к белорусскому рынку. «Несмотря на то что Польша и Беларусь относятся к различным интеграционным объединениям, я уверен, что мы можем использовать эту модель для получения большего от нашего соседства», — сказал министр.

Как отметил посол Польши в Беларуси Артур Михальски, между польскими и белорусскими бизнесменами складываются прочные связи. «То, что в форуме участвует свыше 200 человек, в том числе более 50 — из Польши, говорит, что растет интерес к Беларуси. Мы работаем, чтобы росло доверие между нами, и если кто-то вкладывает свои собственные деньги, это сильный показатель, что он доверяет. Правда, не все так безоблачно, мы знаем, что польские компании здесь сталкиваются с проблемами. Но мы для этого встречаемся и ведем разговор, чтобы работать над решением всех этих проблем», — подчеркнул дипломат.

По словам главы торгового представительства в Минске Польского агентства инвестиций и торговли Миколая Таубера, Польша в последние годы традиционно инвестирует в деревообработку и мебельную промышленность. В этом году членами СЭЗ «Гродно-инвест» стали две крупные польские компании, которые ориентированы на экспорт мебели в Евросоюз и другие страны. «Это большие по белорусским и европейским меркам заводы на 400 человек работающих», — отметил глава представительства.

По его словам, в целом за шесть месяцев текущего года Польша инвестировала в белорусскую экономику 200 млн долларов. «Каждый год Польша инвестирует в Беларусь 200—300 млн долларов. В этом году хочу отметить масштабные инвестиции в крупный торговый центр "Тринити" в Гродно и в мебельную отрасль в "Гродно-инвест"», —сказал Таубер.

«За последние три-четыре года мы отмечаем, что Беларусь все больше открывается для западного капитала, с распростертыми объятиями встречают польских инвесторов как местные власти, так и администрации СЭЗ. Мы замечаем положительные результаты», — подытожил руководитель представительства.