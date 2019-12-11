В четверг в обменниках будут повышенные курсы валют

В обменных пунктах белорусских банков будут в четверг повышенные курся купли/продажи иностранных валют.

Это стало известно после сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи, в результате которых укрепились все основные иностранные валюты.

Свои сессии они завершили со следующими результатами:

евро: + 0,0048 пункта — 2,3436 белорусского рубля;

российский рубль: + 0,0039 пункта — 3,3269 белорусского рубля за 100 российских;

доллар: + 0,0009 пункта — 2,1143 белорусского рубля.

Ранеее сообщалось, что жители Беларуси продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты. Так, за одиннадцать месяцев физические лица продали наличной и безналичной иностранной валюты на 8 млрд 877,1 млн долларов, а купили — на 8 млрд 236,3 млн долларов (в эквиваленте).

По сообщению Нацбанка, на 1 декабря ЗВР Беларуси составили 9 млрд 158,9 млн долларов, снизившись за ноябрь на 34,9 млн, или на 0,4%.