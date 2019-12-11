Окружение Анастасии Заворотнюк прокомментировало «паралич» актрисы

В ряде российских СМИ появилась новая информация о состоянии здоровья популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото со страницы podderzhka_azavorotnyuk в соцсети

В частности сообщалось, что из-за болезни «моя прекрасная няня» на всю жизнь останется парализованной.

Окружение актрисы сообщив, что по-прежнему не будет общаться с прессой, отметило, что предновогодние дни, это «время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи».

Близкие Анастасии напомнили СМИ народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе», и поблагодарили всех, «кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию».

Напомним, в конце ноября появились новые слухи о смерти актрисы.

6 октября ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

8 октября стало известно, что актрису выписали из ЕМЦ.

В начале октября сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.

23 сентября сообщалось, что на НТВ вышел сюжет, в котором женщина, проходящая лечение в той же клинике, что и Заворотнюк, заявила о состоянии актрисы: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…».

До этого появилась обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».