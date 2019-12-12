Сборные Беларуси и Украины по хоккею не доиграли 17 минут на Турнире шести наций

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Вечером 11 декабря белорусские хоккеисты победили украинских со счетом 4:1. Игра прошла в будапештском ледовом дворце Vasas Jegcentrum.

Фото: hockey.by

Счет на 21-й минуте открыл Шинкевич. Украинцы усилиями Бабинца сравняли его на 27-й. Далее забивали только белорусы: на 28-й минуте — Ковыршин, на 35-й — Китаров, на 38-й — Малявко.

Пропустив четвертую шайбу во втором периоде, голкипер соперника Олег Петров уступил место в воротах Богдану Дьяченко. Однако тот на 43-й минуте получил травму и не смог продолжить встречу. Обратную замену осуществить не удалось: украинцам дали 10 минут на переодевание голкипера, но пока он готовился выйти на лед, игровое время вышло — поединок объявили завершенным.

Вечером 13 декабря белорусы сыграют со сборной Южной Кореи.
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Тэги: Турнир шести наций хоккей-сборная Персона: Олег Петров Богдан Дьяченко Город: Будапешт

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