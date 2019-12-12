В психиатрической больнице в Жодишках погиб 66-летний пациент

Инцидент произошел утром 12 декабря в психиатрической больнице в агрогородке Жодишки Сморгонского района

Пожар возник из-за возгорания телевизора в фойе на втором этаже, сообщили в МЧС. Работники эвакуировали 51 пациента до прибытия спасателей.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1953 года рождения, пациента больницы. Также они вынесли из задымленного помещения пациентку 1939 года рождения.

Эвакуированных временно разместили в соседнем здании.