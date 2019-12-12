Лукашенко принял председателя Национального собрания Вьетнама

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Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития торгово-экономических отношений, заявил Александр Лукашенко на встрече с Нгуен Тхи Ким Нган.

Фото: president.gov.by

«У нас очень добрые связи. Они основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают».

Глава государства констатировал, что руководители вьетнамского парламента регулярно посещают Беларусь. «Ваши председатели у нас в Беларуси постоянные гости, — отметил он. — Я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям».

Председатель Национального собрания передала главе белорусского государства приветствие от президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и приглашение еще раз посетить эту страну.

По данным МИД Беларуси, по итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил 115,3 млн долларов, в том числе белорусский экспорт — 61,6 млн долларов, импорт — 53,7 млн долларов. Положительное сальдо взаимной торговли составило для Беларуси 7,9 млн долларов.

По данным Белстата, в январе—сентябре товарооборот составил 153,4 млн долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 83,9 млн (+76,4%), импорт — 69,5 млн (+86,8%). Положительное для Беларуси сальдо составило 14,4 млн долларов.

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Тэги: Беларусь-Вьетнам Персона: Нгуен Тхи Ким Нган Александр Лукашенко

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