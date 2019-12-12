Лукашенко принял председателя Национального собрания Вьетнама

Беларусь и Вьетнам многое сделали для более успешного развития торгово-экономических отношений, заявил Александр Лукашенко на встрече с Нгуен Тхи Ким Нган.

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«У нас очень добрые связи. Они основаны на хорошей истории наших государств, которая может быть гордостью любых государств и базой для развития отношений, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — За последнее время мы многое сделали для того, чтобы наши торгово-экономические отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно совпадают».

Глава государства констатировал, что руководители вьетнамского парламента регулярно посещают Беларусь. «Ваши председатели у нас в Беларуси постоянные гости, — отметил он. — Я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям».

Председатель Национального собрания передала главе белорусского государства приветствие от президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга и приглашение еще раз посетить эту страну.