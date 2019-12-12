Лукашенко заявил главе Татарстана о необходимости увеличивать товарооборот

/ Экономика
Просмотров: 150

Для дальнейшего развития сотрудничества Беларуси с Татарстаном необходимо искать «новые точки роста», заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 12 декабря в Минске.

Фото: рresident.gov.by

По его словам, Татарстан «является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации» — взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к 1,3 млрд долларов.

«Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство. «Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций», — заявил президент Татарстана. По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. «Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т — в мире такого нет. Это уникальнейшее производство», — поделился он впечатлениями.

По информации пресс-службы, по итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил 1 млрд 282,4 млн долларов (107,7% к уровню 2017 года), экспорт — 282,7 млн, импорт — 999,7 млн долларов. В Татарстане работают два производства белорусской техники: тракторов «МТЗ» и лифтов «Могилевлифтмаш». Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Татарстан белорусский экспорт Персона: Рустам Минниханов Александр Лукашенко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Belarus will be main potato supplier to Tatarstan, says president of the Russian republic

Belarus will be main potato supplier to Tatarstan, says president of the Russian republic

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал «Минск-Арену» лучшим спортивным объектом

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал «Минск-Арену» лучшим спортивным объектом

Отчего отрицательное сальдо никак не превращается в положительное?

Отчего отрицательное сальдо никак не превращается в положительное?