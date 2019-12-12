Лукашенко заявил главе Татарстана о необходимости увеличивать товарооборот

Для дальнейшего развития сотрудничества Беларуси с Татарстаном необходимо искать «новые точки роста», заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 12 декабря в Минске.

Фото: рresident.gov.by

По его словам, Татарстан «является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации» — взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к 1,3 млрд долларов.

«Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Рустам Минниханов поблагодарил белорусскую сторону за оказанное гостеприимство. «Приезжая в вашу прекрасную страну, каждый раз получаем массу эмоций», — заявил президент Татарстана. По его словам, сегодня делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. «Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т — в мире такого нет. Это уникальнейшее производство», — поделился он впечатлениями.

По информации пресс-службы, по итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил 1 млрд 282,4 млн долларов (107,7% к уровню 2017 года), экспорт — 282,7 млн, импорт — 999,7 млн долларов. В Татарстане работают два производства белорусской техники: тракторов «МТЗ» и лифтов «Могилевлифтмаш». Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.