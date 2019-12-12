Жительница Копыля организовала финансовую пирамиду

Под предлогом развития бизнеса, которого на самом деле не было, мошенница убедила людей дать ей взаймы почти 400 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, 32-летняя женщина представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент.

Деньги первых кредиторов женщина потратила, а чтобы вернуть долги, искала новых «клиентов». С марта по октябрь этого года несколько человек лишились 160 тысяч долларов, 18 тысяч евро и 510 тысяч российских рублей.

Женщину задержали, она находится в изоляторе временного содержания. Милиция устанавливает других возможных потерпевших.