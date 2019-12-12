Пожар в больнице «Жодишки»: СК открыл дело по факту гибели двух человек

Следственный комитет открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 304 УК по факту гибели двух человек во время пожара в психиатрической больнице в Сморгонском районе.

По предварительным данным, 12 декабря около 8 часов в МЧС поступило сообщение о возгорании в Гродненской областной психиатрической больнице «Жодишки».

В результате пожара погиб 66-летний житель Островецкого района. 80-летняя женщина была доставлена в районную больницу, где скончалась в реанимационном отделении.