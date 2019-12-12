Дешевый электромобиль распечатают на 3D-принтере

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Очень компактный ситикар под названием YoYo, распечатанный на 3D-принтере, может появиться в ближайшее время.

Как сообщается, над проектом работают китайские инженеры. Ожидается, что его длина будет 2,5 метра.

Отмечается, что ситикар будет состоять из 57 элементов. Запас хода у YoYo будет в пределах 150 километров, а максимальная скорость — до 150 км/ч.

Электрокар получит 7,5-киловаттный электродвигатель и низковольтную LiFePO4-батарей на 9,2 кВт/ч. Причем заряжать ее можно прямо из обычной розетки.

В настоящее время разработчики проводят краундфайдинговую кампанию. Ожидается, что стоимость ситикара не привысит 7 тыс. долларов. Запуск YoYo в серийное производство ожидается в третьем квартале 2020-го, пишет informus.ru.
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Тэги: электромобиль автопром

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