Дешевый электромобиль распечатают на 3D-принтере

Очень компактный ситикар под названием YoYo, распечатанный на 3D-принтере, может появиться в ближайшее время.

Как сообщается, над проектом работают китайские инженеры. Ожидается, что его длина будет 2,5 метра.

Отмечается, что ситикар будет состоять из 57 элементов. Запас хода у YoYo будет в пределах 150 километров, а максимальная скорость — до 150 км/ч.

Электрокар получит 7,5-киловаттный электродвигатель и низковольтную LiFePO4-батарей на 9,2 кВт/ч. Причем заряжать ее можно прямо из обычной розетки.