«Это полный бред». Стала известна реакция фигуранта «дела Шеремета»

Известный украинский музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сделал комментарий.

Скриншот с сюжета телеканала

Как рассказал он телеканалу «НАШ» , его подозревают в организации группы по убийству Шеремета.

«Я подумал, что это шутка сначала, а потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение, я его, конечно, не подписывал... Я услышал свою фамилию в организации убийства, в изготовлении взрывчатки...» — заметил он.

«Это полный бред, ничего не могу сказать», — подчеркнул Антоненко.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальной полицией задержаны подозреваемые в убийстве.