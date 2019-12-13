«Бомжи, смрад, вши». Активист Петр Маркелов в шоке от условий в ЦИП на Окрестина

Молодежный активист Петр Маркелов, осужденный на 14 суток ареста, заявляет об ужасных условиях содержания в центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске.

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Как сообщила БелаПАН мать активиста Ирина Маркелова, накануне вечером ей позвонил человек, который несколько часов провел с Петром в одной камере.

«От имени моего сына он попросил срочной помощи адвоката, потому что условия содержания в камере ужасные, — сказала Ирина. — Звонивший подтвердил, что действительно в ней невозможно находиться. Сидят вместе с Петром два бомжа, стоит такой смрад, что нечем дышать. Вши».

Маркелов пытался обратиться с этим вопросом к администрации изолятора, но никто на его жалобы не отреагировал, подчеркнула мать активиста.

«Вчера я сразу пообщалась с друзьями сына, мы договорились, что сегодня к нему придет адвокат, нанятый с помощью «Правовой инициативы». Петр хочет подать жалобу на условия содержания», — сказала она.

9 декабря на заседании суда Московского района Минска судья Татьяна Мотыль признала Маркелова виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и осудила его на 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке 17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей.

На парламентских выборах Петр Маркелов являлся доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка. Активист был задержан на избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу столицы № 99. Инцидент на участке начался с того, что Маркелов и Шашок возмутились результатами подсчета голосов.

«Мы c наблюдателями смотрели и считали — только у двоих членов комиссии голосов за меня было больше 70. Я в основной день побеждал по всем бюллетеням, а председатель комиссии имела наглость сказать, что у меня всего 46 голосов. Если бы они эту цифру озвучили по результатам досрочного голосования, я бы еще мог стерпеть, но по основному дню я просто не мог молчать, они все нагло врут. Я по всем бюллетеням побеждал», — заявлял БелаПАН Шашок.

По его словам, они потребовали пересчитать голоса, Маркелов включил видеосъемку и вел трансляцию в «Фейсбуке». В ответ комиссия вызвала сотрудника милиции. «На мои слова о фальсификации выборов сотрудник не реагировал. Мы продолжали требовать пересчета голосов, а закончилось все тем, что зашли человека четыре из милиции и человек в штатском, который давал им команды», — рассказывал Шашок.

Маркелова задержали и повезли в РУВД, Шашок был привлечен в качестве свидетеля.

В отношении Маркелова были составлены административные протоколы, позже его отпустили из милиции.