Лукашенко сегодня занимается проблемами в медицине

/ Общество
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Часть пятницы Александр Лукашенко проведет в Белорусском госмедуниверситете.

В ходе встречи он затронул тему семейственности в медицине. Дескать, если мама и папа являются врачами, то и дети идут по этому направлению.

С одной стороны, по мнению Лукашенко, это хорошо. Но тревогу вызывает тот факт, что появляются целые кланы, отмечает телеграм-канал Пул Первого.

«Я уже несколько лет успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно!» — подчеркнул он, заверив, что пока является президентом, «никаких кланов в медицине, здравоохранении не будет».

По информации пресс-службы президента, в главном медицинском вузе страны ему расскажут «об основных направлениях в области кадровой политики и медобразования».

Если не подведет связь, встречу смогут увидеть и представители других белорусских медицинских вузов.
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Тэги: медуниверситет медицина Персона: Александр Лукашенко

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