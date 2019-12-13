Лукашенко назвал курильщиков идиотами

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Александр Лукашенко во время сегодняшнего посещения Белорусского государственного медицинского университета назвал курильщиков идиотами.

Говоря о здоровье, он отметил, что необходимо правильно питаться и не пить.

«Хотя как медик может не пить?» — пошутил глава государства и услышал смех в зале.

По его словам, которые приводит «Пул Первого», «идиот тот, кто курит».

«Курить — это катастрофа, — подчеркнул президент. — Если кто-то начал — бросьте сейчас, потом будет сложно».

Лукашенко дал совет будущим врачам: «Нужно заниматься физкультурой, вовремя проходить обследования».
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Тэги: курение борьба с курением здоровье Персона: Александр Лукашенко

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