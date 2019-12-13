Лукашенко назвал курильщиков идиотами
Александр Лукашенко во время сегодняшнего посещения Белорусского государственного медицинского университета назвал курильщиков идиотами.
Говоря о здоровье, он отметил, что необходимо правильно питаться и не пить.
«Хотя как медик может не пить?» — пошутил глава государства и услышал смех в зале.
По его словам, которые
«Курить — это катастрофа, — подчеркнул президент. — Если кто-то начал — бросьте сейчас, потом будет сложно».
Лукашенко дал совет будущим врачам: «Нужно заниматься физкультурой, вовремя проходить обследования».