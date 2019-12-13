В Беларуси активно используются технологии телемедицинского консультирования

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В Беларуси активно используются технологии телемедицинского консультирования. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего посещения Белгосмедуниверситета.


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По его словам, сообщает пресс-служба президента, основная роль в нем отводится профессорско-преподавательскому составу медвузов, а также крупным специалистам РНПЦ.

Как было отмечено, на данный момент 251 учреждение здравоохранения применяет этот вид консультаций, их проведено более девяти тысяч.

Лукашенко считает, что это дает возможность «повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению независимо от места проживания, а также снизить финансовые и временные затраты учреждений здравоохранения и пациентов».
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Тэги: медицина здравоохранение Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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