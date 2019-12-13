Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

13 декабря в австрийском Хохфильцене начался второй этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стал женский спринт на 7,5 км.

Гонку выиграла итальянка Доротея Вирер (0+1), второе место заняла Ингрид Тандреволд из Норвегии (0+0, +5,9), третье — россиянка Светлана Миронова (0+1, +18,3).

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Лучшей из белорусок стала Анна Сола, занявшее 30-е место (1+0, +1:12,7) — это лучший результаты Анны в личных гонках в карьере. Ирина Кривко показала 33-е время (0+2, +1:17,4), Динара Алимбекова заняла 34-е место (0+0, 1:21,1), Елена Кручинкина — 61-е (0+3, +2:12,5).

Всего в гонке приняли участие 105 биатлонисток.

По итогам спринта три белоруски — Сола, Кривко и Алимбекова — отобрались в гонку преследования, которая состоится 15 декабря.

Сегодня в Хохфильцене состоится и мужской спринт на 10 км. Трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16:20.