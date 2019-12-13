Милиция ищет пострадавших от аферы с продажей товаров по предоплате

Разыскиваются пострадавшие от действий гостьи столицы, которая выманивала у граждан деньги под предлогом продажи товара.

По сообщению агентства «Минск-Новости», мошенница через объявления в интернете продавала детские вещи, шубы, ювелирные изделия и предлагала оплатить покупку переводом на банковскую карту. После поступления денег на счет фигурантка не отправляла оплаченный товар покупателям, игнорировала их звонки и периодически меняла сим-карты.

Обманутые люди обратились за помощью к правоохранителям — поступило уже шесть заявлений из разных районов города. Сумма ущерба составила около тысячи рублей.

Выяснилось, что на доверии играла 26-летняя жительница Могилевской области. Мало того, она оказалась причастна к хищению двух ноутбуков у соседки, с которой жила в минском хостеле. Женщину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.