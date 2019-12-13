К арестованному активисту Петру Маркелову не пускают адвоката

К молодежному активисту Петру Маркелову, осужденному на 14 суток ареста, не пускают его адвоката Альвину Мингазову.

В течение нескольких часов 13 декабря она безуспешно пыталась попасть к подзащитному, который находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина, сообщила Мингазова БелаПАН.

«Мне отвечали, что кабинет допроса занят — там работают опера. Время же для встреч с подзащитными определено до 17:00, — сказала адвокат. — Сегодня я туда не попала. Завтра снова попробую».

Она намерена обжаловать действия работников центра изоляции: «Недопуск адвоката в ЦИП для оказания юридической помощи — это нарушение права на защиту. Буду писать жалобы в ГУВД Мингорисполкома и прокуратуру. Отправлю их завтра утром».

По словам матери активиста Ирины Маркеловой, сегодня встретиться с сыном не удалось и отцу Петра, который целый день провел возле ЦИП. «Сослались на то, что в очереди много людей», — сказала она.

Маркелов заявляет об ужасных условиях содержания в ЦИП. Мать активиста сообщила, что 12 декабря ей позвонил человек, который несколько часов провел с Петром в одной камере. «От имени моего сына он попросил срочной помощи адвоката, потому что условия содержания в камере ужасные, — сказала Ирина Маркелова. — Звонивший подтвердил, что действительно в ней невозможно находиться. Сидят вместе с Петром два бомжа, стоит такой смрад, что нечем дышать. Вши».

По словам матери осужденного, на обращения сына администрация изолятора не отреагировала, поэтому он попросил адвокатской помощи, чтобы подать жалобу на условия содержания.

9 декабря суд Московского района Минска признал Маркелова виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и осудил на 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке 17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей.

На парламентских выборах Маркелов был доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка. Активист был задержан на избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу столицы № 99. Инцидент на участке начался с того, что Маркелов и Шашок возмутились результатами подсчета голосов. «Мы с наблюдателями смотрели и считали — только у двоих членов комиссии голосов за меня было больше 70. Я в основной день побеждал по всем бюллетеням, а председатель комиссии имела наглость сказать, что у меня всего 46 голосов. Если бы они эту цифру озвучили по результатам досрочного голосования, я бы еще мог стерпеть, но по основному дню я просто не мог молчать, они все нагло врут. Я по всем бюллетеням побеждал», — заявил БелаПАН Шашок.

По его словам, они потребовали пересчитать голоса, Маркелов включил видеосъемку и вел трансляцию в «Фейсбуке». В ответ комиссия вызвала сотрудника милиции.

«На мои слова о фальсификации выборов сотрудник не реагировал. Мы продолжали требовать пересчета голосов, а закончилось все тем, что зашли человека четыре из милиции и человек в штатском, который давал им команды», — рассказал Шашок.

Маркелова задержали и повезли в РУВД, Шашок был привлечен в качестве свидетеля.