В отношении участников акций протеста против интеграции с Россией начаты административные процессы

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова сообщила, что вечером 13 декабря ей позвонил сотрудник милиции и вызвал 16 декабря в Московское РУВД.

В отношении ее открыт процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в акции.

По словам исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова, 16 декабря ему предложили явиться в Московское РУВД из-за участия в той же акции.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец, начаты административные процессы в отношении оршанского блогера Дмитрия Козлова и активиста Андрея Кулика из Вилейки.

Около тысячи человек 7 декабря в Минске приняли участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией. Протест был приурочен к ожидавшемуся 8 декабря подписанию документов об «углубленной интеграции» в Союзном государстве.