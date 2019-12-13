В отношении участников акций протеста против интеграции с Россией начаты административные процессы

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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова сообщила, что вечером 13 декабря ей позвонил сотрудник милиции и вызвал 16 декабря в Московское РУВД.

В отношении ее открыт процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в акции.

По словам исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова, 16 декабря ему предложили явиться в Московское РУВД из-за участия в той же акции.


«Мы не вассальная страна». Акция против интеграции с Россией

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец, начаты административные процессы в отношении оршанского блогера Дмитрия Козлова и активиста Андрея Кулика из Вилейки.

Около тысячи человек 7 декабря в Минске приняли участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией. Протест был приурочен к ожидавшемуся 8 декабря подписанию документов об «углубленной интеграции» в Союзном государстве.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: власть-оппозиция акция протеста Персона: Ольга Ковалькова Николай Козлов Павел Северинец Дмитрий Козлов Андрей Кулик

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