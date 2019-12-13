В Украину не пустили съемочную группу НТВ

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Правоохранители вручили решение об отказе в пересечении государственной границы российским журналистам.

Ведущий российского телеканала Сергей Савин сообщил, что его коллег не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь, о чем стало известно в эфире канала.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.
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Тэги: НТВ Украина-Россия Персона: Сергей Савин Город: Борисполь

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