В Украину не пустили съемочную группу НТВ

Правоохранители вручили решение об отказе в пересечении государственной границы российским журналистам.

Ведущий российского телеканала Сергей Савин сообщил, что его коллег не пустили в Украину, когда те проходили пункт контроля в аэропорту Борисполь, о чем стало известно в эфире канала.

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными. Во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично, подчеркнул Савин.