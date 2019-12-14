Какой будет погода в субботу
В субботу, 14 декабря, погоду на территории страны будет определять теплая влажная воздушная масса.
Будет облачно. В некоторых регионах выпадут осадки — пройдут дожди и мокрый снег. Ожидается слабые туман и гололед, утром на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6°C.
В столице вероятность осадков очень высока. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром -1..+1°C;
- днем +1..+3°C;
- вечером 0..+2°C.
Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.
ГАИ советует водителям:
- эксплуатировать транспортное средство с соответствующими времени года шинами, это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь;
- выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения;
- избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог;
- соблюдать дистанцию до автомобиля, движущегося в попутном направлении;
- оказаться от совершения маневра обгона;
- быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходам необходимо:
- ожидать разрешающего сигнала светофора или остановки общественного транспорта на безопасном расстоянии от края проезжей части;
- убеждаться в отсутствии приближающихся транспортных средств при пересечении проезжей части.