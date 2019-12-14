Какой будет погода в субботу

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В субботу, 14 декабря, погоду на территории страны будет определять теплая влажная воздушная масса.

Будет облачно. В некоторых регионах выпадут осадки — пройдут дожди и мокрый снег. Ожидается слабые туман и гололед, утром на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6°C.

В столице вероятность осадков очень высока. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -1..+1°C;
  • днем +1..+3°C;
  • вечером 0..+2°C.

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.

ГАИ советует водителям:

  • эксплуатировать транспортное средство с соответствующими времени года шинами, это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь;
  • выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения;
  • избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог;
  • соблюдать дистанцию до автомобиля, движущегося в попутном направлении;
  • оказаться от совершения маневра обгона;
  • быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо:

  • ожидать разрешающего сигнала светофора или остановки общественного транспорта на безопасном расстоянии от края проезжей части;
  • убеждаться в отсутствии приближающихся транспортных средств при пересечении проезжей части.

     
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Тэги: погода гололедица

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