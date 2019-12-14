Какой будет погода в субботу

В субботу, 14 декабря, погоду на территории страны будет определять теплая влажная воздушная масса.

Будет облачно. В некоторых регионах выпадут осадки — пройдут дожди и мокрый снег. Ожидается слабые туман и гололед, утром на отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6°C.

В столице вероятность осадков очень высока. Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром -1..+1°C;

днем +1..+3°C;

вечером 0..+2°C.

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);

соблюдайте скоростной режим.

ГАИ советует водителям:

эксплуатировать транспортное средство с соответствующими времени года шинами, это значительно улучшит управляемость автомобиля в условиях скользкой дороги и поможет сократить тормозной путь;

выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения;

избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог;

соблюдать дистанцию до автомобиля, движущегося в попутном направлении;

оказаться от совершения маневра обгона;

быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо: