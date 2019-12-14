«БелДжи» начнет выпуск модели, разработанной Geely совместно с Volvo
Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» начнет выпуск новой модели Geely SX11 в начале 2020 года.
Как сообщается, на белорусском и российском рынке данная модель компактного кроссовера будет позиционироваться под названием Geely Coolray. Модель разработана Geely совместно с Volvo на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture).
Дату запуска модели и информацию о ценах на Geely Coolray «БелДжи» огласит в начале 2020 года.
Исполняющий обязанности директора СЗАО «БелДжи», первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский в мае нынешнего года в ходе пресс-тура подчеркивал, что Geely SX11 — «это хорошая и востребованная модель».
При этом он отмечал, что серийный выпуск кроссовера SX11, по всей видимости, потребует снятия с производства какой-то из ныне стоящих на конвейере «БелДжи» моделей.
«Вряд ли мы сможем четыре модели одновременно вести на конвейере. Не исключено, что от какой-то из них придется отказаться», — полагал и.о. директора предприятия.
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Официальное открытие белорусско-китайского предприятия СЗАО «Белджи», выпускающего под Борисовом (Минская область) легковые автомобили под маркой Geely, состоялось в феврале 2013 года. В том же году началось производство автомобилей методом крупноузловой сборки.
17 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие нового завода «Белджи» и запуск серийного производства автомобилей.
Сейчас на предприятии выпускают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
За два года завод произвел 22 тыс. автомобилей. Ранее было заявлено о планах выпуска в 2020 году 30 тыс. автомобилей.