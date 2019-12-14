«БелДжи» начнет выпуск модели, разработанной Geely совместно с Volvo

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» начнет выпуск новой модели Geely SX11 в начале 2020 года.

Как сообщается, на белорусском и российском рынке данная модель компактного кроссовера будет позиционироваться под названием Geely Coolray. Модель разработана Geely совместно с Volvo на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture).

Дату запуска модели и информацию о ценах на Geely Coolray «БелДжи» огласит в начале 2020 года.

Исполняющий обязанности директора СЗАО «БелДжи», первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский в мае нынешнего года в ходе пресс-тура подчеркивал, что Geely SX11 — «это хорошая и востребованная модель».

При этом он отмечал, что серийный выпуск кроссовера SX11, по всей видимости, потребует снятия с производства какой-то из ныне стоящих на конвейере «БелДжи» моделей.

«Вряд ли мы сможем четыре модели одновременно вести на конвейере. Не исключено, что от какой-то из них придется отказаться», — полагал и.о. директора предприятия.