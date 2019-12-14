Он есть и в Беларуси. Назван самый опасный вирус

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Казалось бы, люди твердо знают, что сибирская язва или лихорадка Эбола несут главную опасность здоровью человека. Но так ли это?

Фото pixabay.com

По данным статистики, больше всего жизней уносит грипп. Его иногда даже именуют настоящим убийцей человечества.


Накроет ли Беларусь эпидемия гриппа

Так, с 2014 по 2015 год от лихорадки Эбола погибли 11 тыс. человек, в то время как вирус гриппа ежегодно уносит полмиллиона жизней.

Как отмечают эпидемиологи, вирус гриппа быстро мутирует и ученым стоит больших усилий успеть выпустить против него вакцины.

Испанка 1918 года заразила пятую часть населения планеты, вызвала смерть 50 миллионов человек, пишет «РГ». И сегодня грипп, несмотря на все средства борьбы с ним, способен стремительно набирать обороты.

Ранее сообщалось, что по данным специалистов, не менее 40% населения столицы, в том числе 32% из групп риска, будет привита за счет бюджетных источников финансирования.

 

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Тэги: грипп здоровье

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