Он есть и в Беларуси. Назван самый опасный вирус

Казалось бы, люди твердо знают, что сибирская язва или лихорадка Эбола несут главную опасность здоровью человека. Но так ли это?

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По данным статистики, больше всего жизней уносит грипп. Его иногда даже именуют настоящим убийцей человечества.

Так, с 2014 по 2015 год от лихорадки Эбола погибли 11 тыс. человек, в то время как вирус гриппа ежегодно уносит полмиллиона жизней.

Как отмечают эпидемиологи, вирус гриппа быстро мутирует и ученым стоит больших усилий успеть выпустить против него вакцины.

Испанка 1918 года заразила пятую часть населения планеты, вызвала смерть 50 миллионов человек, пишет «РГ» . И сегодня грипп, несмотря на все средства борьбы с ним, способен стремительно набирать обороты.

Ранее сообщалось, что по данным специалистов, не менее 40% населения столицы, в том числе 32% из групп риска, будет привита за счет бюджетных источников финансирования.

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