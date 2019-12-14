Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняла санкции с двух белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения сняты с сегодняшнего дня со следующих предприятий:

Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (молочная продукция);

Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (сыр).

Отмечается, что данное решение было принято на основании представленной белорусской стороной материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных ранее нарушений. Кроме этого, из Минсельхозпрода поступили соответствующие гарантии.

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