Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняла санкции с двух белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения сняты с сегодняшнего дня со следующих предприятий:

  • Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (молочная продукция);
  • Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (сыр).

Отмечается, что данное решение было принято на основании представленной белорусской стороной материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных ранее нарушений. Кроме этого, из Минсельхозпрода поступили соответствующие гарантии.

 

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