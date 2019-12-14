Медведев и Румас обсудили вопросы поставок нефти и газа

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас 14 декабря обсудили российско-белорусское взаимодействие на интеграционном направлении.

Фото пресс-службы правительства РФ

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба российского правительства.

Премьер-министры «рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога», говорится в сообщении.

Обсуждался также график дальнейших контактов по правительственной линии.

В свою очередь пресс-служба белорусского Совмина сообщает, что в рамках разговора был обсужден ход выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря и намечен график предстоящих контактов.

Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

7 декабря в Сочи состоялись переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые рассмотрели дорожные карты «углубленной интеграции» двух стран, а также вопросы поставок российского газа. После многочасовых переговоров стороны договорились встретиться еще раз 20 декабря.

При этом Лукашенко планирует встретиться до конца года не только с президентом России, но и с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Об этом, по информации пресс-службы белорусского руководителя, Лукашенко сообщил 10 декабря на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

По словам Лукашенко, перед встречей у него состоялся телефонный разговор с Медведевым.

«Договорились, что кроме всего прочего где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся, — сказал Лукашенко. — И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся».

«Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться, — добавил глава государства. — Возможно, еще придется после 20-го [декабря] встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик».

13 декабря во время визита в Белорусский государственный медицинский университет Лукашенко вновь не исключил, что запланированные на 20 декабря в Санкт-Петербурге переговоры с Путиным об интеграции не будут последними.

«В эти праздничные дни много проблем, которые решит только президент. У нас, начиная с 20-го числа, это саммит в Петербурге глав государств. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам, чтобы жить в будущем году нормально», — заявил Лукашенко.