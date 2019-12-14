Женскую эстафету в Хохфильцене выиграли норвежки

В рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета.

Лучше всех на дистанции оказалась норвежская сборная. Вторыми стали россиянки. Бронза у швейцарок.

Победительницы (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд) пересекли финишную черту спустя 1 час 10 минут 4.7 секунды после старта (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).

Россиянки (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) отстали на 8,2 секунды (0+5).

Швейцарки (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки) уступили чемпионкам гонки 1 минуту 4,1 секунды (1+9).

У белорусок (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Ирина Кручинкина) 13-е место: отставание составило 3 минуты 15,6 секунды (2+12).