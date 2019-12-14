Матери осужденных по ст. 328 обсудят акт помилования с Администрацией президента и Генпрокуратурой

Матери молодых людей, осужденных по антинаркотической ст. 328 Уголовного кодекса на следующей неделе обсудят с представителями Администрации президента и Генеральной прокуратуры анонсированный президентом акт помилования.

Как сообщила БелаПАН активистка инициативы Пикет 328 минчанка Лариса, пожелавшая не называть свою фамилию, дети большинства активисток инициативы осуждены на длительные сроки по ч. 4 антинаркотической статьи.

Матери убеждены, что квалифицировать деяния их детей по той части статьи, которая предполагает участие в организованной преступной группе и производство наркотиков в лабораторных условиях, нельзя.

Вместе с тем, приговор по ч. 4 ст. 328 УК, как сказала собеседница, практически не оставляет шансов на то, что осужденным сократят сроки или выпустят по амнистии. Многие участницы инициативы надеются, что предстоящий акт помилования все же коснется тех, кто осужден по суровой части этой статьи.

Представительницы упомянутой инициативы 14 декабря провели в столичном Киевском сквере очередной легальный пикет. С июня этого года они устраивают регулярные уличные акции, чтобы добиться от суда и следствия справедливой квалификации проступков своих детей.

Матери не отрицают их виновность, но не согласны с тем, что в их действиях были обстоятельства, позволившие судам приговорить их по более суровым частям ст. 328 УК.

«Об акте помилования говорил и [министр внутренних дел Юрий] Караев, и [директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим] Ипатов, о нем мы слышали по телевидению, — сказала Лариса. — Но никто не говорил, что этот акт будет применяться, например, только ко 2-й или 3-й части 328-й статьи. Конкретики никакой не было. Поэтому у людей появилась надежда, что 4-я часть попадет хоть под какие-то изменения, и у ребят будет хоть какой-то шанс выйти раньше на свободу. Однако, когда наши мамы посещают чиновников в их кабинетах, там звучат совсем другие речи, те говорят, что 4-я часть ничем не затрагивается».

Сейчас мамы подают документы и на пересмотр уголовных дел, и на переквалификацию деяний — все оставляют без изменений.

«19 декабря мы будем посещать [начальника главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента] Жанну Тищенко, будем поднимать вопросы по 4-й части, по помилованию более конкретно. Также нам позвонили из Генеральной прокуратуры, пригласили прийти на прием 19 или 20 декабря. Мы хотим узнать об акте помилования и изменениях в законодательство — именно о том, что собираются делать по 4-й части», — добавила она.

29 октября Лукашенко провел совещание с представителями силовых и правоохранительных структур по вопросам противодействия распространению наркотиков.

Среди прочего он поручил тщательно изучить предложения, которые высказывают родственники осужденных по ст. 328 УК.

Лукашенко подчеркнул, что главная задача суда при рассмотрении дел по этой статье — тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание.

28 ноября в выпуске новостей на телеканале Беларусь 1 было заявлено, что по итогам совещания разработан комплекс мер для более эффективного противодействия наркопреступности.

В числе предложений — возможность помилования, а в отдельных случаях — условно-досрочного освобождения осужденных за наркотики.

13 декабря во время встречи со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ему на рассмотрение будут внесены предложения о персональном помиловании лиц, осужденных по ст. 328 УК.

«Я поручил, чтобы внесли мне предложения о помиловании таких людей. Персонально каждого человека рассмотрим и там, где можно, на поруки, как у нас говорят, родителям [передадим] — приди, распишись, возьми. На особый контроль! Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в эту колонию. Такое жесткое поручение. В ближайшее время, я так понимаю, оно будет внесено мне. Я пойду на помилование этих людей. Сколько их будет, за что и так далее — это конкретика, я не хочу сейчас об этом говорить. Но это беда», — сказал глава государства.