Белорусские хоккеисты, обыграв в финале французов, выиграли Турнир шести наций

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Национальная сборная Беларуси по хоккею стала победительницей Турнира шести наций, который прошел в Будапеште.

Фото пресс-службы ФХРБ

В финале наша дружина минимально одолела сборную Франции — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Викторию белорусам принесли точные броски А.Костицына (17:07, 34:36 — обе в большинстве) и Демкова (35:31).

Отметим, что француз Коломбан не реализовал буллит (34:05).

Штраф: 6 — 10, броски: 40 — 24.

В поединке за 3-е место южнокорейцы были сильнее японцев — 5:2, а в матче за 5-е — венгры, выигравшие у украинцев, — 4:2.
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Тэги: хоккей-сборная Город: Будапешт

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