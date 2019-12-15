Титул «Мисс мира» достался девушке из Ямайки

23-летняя Тони-Энн Сингх из Ямайки стала победительницей престижного конкурса красоты «Мисс мира».

Фото из микроблога конкурса

Финал прошел накануне в Лондоне. Корону первой красавице планеты вручила мексиканка Ванесса Понсе де Леон, которая победила в 2018-м.

Это четвертый триумф островного государства на конкурсе «Мисс мира» (в последний раз девушка из Ямайки завоевывала титул в 1993-м).

Сингх родилась в Порт Моранте (округ Сент-Томас), учится в Университете штата Флорида (США). Она изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом.

Второе место заняла француженка Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.

Представительницу Беларуси Анастасию Лавринчук (вторая вице-мисс Беларусь-2018) успех обошел стороной. Единственное, чем может похвастаться белоруска, это выход в топ-32 самых спортивных красавиц мира.