Титул «Мисс мира» достался девушке из Ямайки

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23-летняя Тони-Энн Сингх из Ямайки стала победительницей престижного конкурса красоты «Мисс мира».

Фото из микроблога конкурса

Финал прошел накануне в Лондоне. Корону первой красавице планеты вручила мексиканка Ванесса Понсе де Леон, которая победила в 2018-м.

Это четвертый триумф островного государства на конкурсе «Мисс мира» (в последний раз девушка из Ямайки завоевывала титул в 1993-м).

Сингх родилась в Порт Моранте (округ Сент-Томас), учится в Университете штата Флорида (США). Она изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом.

Второе место заняла француженка Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.

Представительницу Беларуси Анастасию Лавринчук (вторая вице-мисс Беларусь-2018) успех обошел стороной. Единственное, чем может похвастаться белоруска, это выход в топ-32 самых спортивных красавиц мира.
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Тэги: Мисс мира-2019 конкурс красоты Мисс Мира Персона: Тони-Энн Сингх Офели Мезино Суман Ратансингх Рао Анастасия Лавринчук Город: Лондон

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