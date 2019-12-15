Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси

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Никита Джигурда дал интервью телеканалу ОНТ.

В начале разговора Джигурда посчитал важным показать журналистам справку о том, что он не привлекался к уголовной ответственности.

«Вожу на всякий случай. Три года фейков на телеканалах…», — сказал он. Джигурда отметил, что не стоит воспринимать его сценический образ и слухи, которые возникают из-за этого, всерьез. Он также заявил, что очень ценит творчество Янки Купалы, хоть открыл его для себя не так давно. По мнению артиста, это поэт мирового уровня.

Также Джигурда поделился своими творческими планами. В частности, он намерен записать несколько песен на белорусском языке. Задумался артист не только о песнях на белорусском языке, но и о переезде в Беларусь.
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Тэги: Беларусь-Россия вид на жительство Персона: Никита Джигурда

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