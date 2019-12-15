Белорусская хоккейная «молодежка» не смогла пробиться в элиту

Победа австрийцев над словенцами со счетом 4:1 позволила команде оформить путевку в элитный дивизион и лишила такой возможности белорусов.

Это стало известно после окончания первой встречи пятого тура между дружинами Австрии и Словении, которая прошла на «Чижовка-Арене», сообщает minsknews.by .

Независимо от исхода еще двух матчей заключительного игрового дня чемпионата мира сборная Австрии с 12 баллами сохранит за собой первую строчку и в 2020 году сыграет в компании сильнейших молодежных дружин, в то время как белорусская команда даже в случае чистой победы в вечернем поединке против Дании сможет набрать максимум 11 очков и не поднимется выше второго места.

Турнирное положение: Австрия — 12 очков (5 матчей), Латвия — 8 (4), Беларусь — 8 (4), Норвегия — 7 (4), Дания — 3 (4), Словения — 1 (5).