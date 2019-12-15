На журналистку Ольгу Быковскую составили протокол за участие в протесте против интеграции с Россией

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Быковскую вызвали в УВД Ленинского района Минска в воскресенье, 15 декабря. В ее отношении составили протокол об административном правонарушении за участие в прошедшей 7 декабря акции.


Фотофакт. В Минске проходит акция против «углубленной интеграции»

«Показали мою фотографию крупным планом. Действительно, я находилась в тот день возле главпочтамта в живой цепи и была участницей акции», — сказала Быковская, которая является членом рады движения «За Свободу».

В то же время, по ее словам, право на свободу выражения мнения гарантировано Конституцией, особенно когда речь идет о сохранении независимости страны.

Когда состоится суд, Быковской в милиции не сообщили.
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Тэги: движение За Свободу Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Ольга Быковская

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