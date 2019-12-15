На журналистку Ольгу Быковскую составили протокол за участие в протесте против интеграции с Россией
Быковскую вызвали в УВД Ленинского района Минска в воскресенье, 15 декабря. В ее отношении составили протокол об административном правонарушении за участие в прошедшей 7 декабря акции.
«Показали мою фотографию крупным планом. Действительно, я находилась в тот день возле главпочтамта в живой цепи и была участницей акции», — сказала Быковская, которая является членом рады движения «За Свободу».
В то же время, по ее словам, право на свободу выражения мнения гарантировано Конституцией, особенно когда речь идет о сохранении независимости страны.
Когда состоится суд, Быковской в милиции не сообщили.