Кебич: никакой оппозиции у нас нет, есть группа крикунов

Вячеслав Кебич, возглавлявший белорусское правительство в 1990-1994 годах, считает, что в стране нет оппозиции и Александру Лукашенко нет альтернативы.

«Это смешно. Я вам могу только сказать о том, что никакой оппозиции у нас как таковой нет. Есть группа крикунов, которая даже то, что они говорят, они даже не понимают, что они говорят. И кандидатуры сегодня на должность президента Республики Беларусь, кроме Лукашенко, нету», — заявил 83-летний Кебич программе «Контуры» телеканала ОНТ в интервью по случаю 28-й годовщины подписания Беловежских соглашений.

«Для того чтобы быть кандидатом в президенты, это не значит сегодня заявить о том, что я хочу быть. Для этого должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы эту личность увидели. Даже вот этот минский формат по урегулированию отношений между Россией и Украиной — это заслуга прежде всего Лукашенко», — считает Кебич, который в 1994 году, будучи главой правительства, участвовал в первых президентских выборах и проиграл депутату Верховного совета Александру Лукашенко во втором туре.

По мнению Кебича, демократия — «это самое паршивое, что только можно придумать». «Демократия — это тогда демократия, когда существует в рамках закона... И сегодня недаром говорят, что надо уйти от либерализма, потому что некоторые либеральные руководители, либеральные лидеры, они понимают так: что хочу, то говорю, что хочу, то делаю», — заявил бывший премьер-министр.