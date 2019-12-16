Оппозиция планирует 20-21 декабря провести акции против интеграции с Россией

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Оппозиция планирует провести 20 декабря в центре Минска очередную акцию против интеграции с Россией, заявлено 16 декабря на пресс-конференции представителей кампании «Абаронім незалежнасць».

В оргкомитет акции вошли представители 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений.

Как сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, планируется митинг, а затем — шествие по центру города общей продолжительностью около двух часов. Завершить акцию предлагается живой цепью.

Еще один митинг в центре Минска — 21 декабря — анонсировал заместитель председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: власть-оппозиция акция протеста угроза инкорпорации Персона: Павел Северинец Город: Минск

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