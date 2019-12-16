В Бобруйске на промпредприятии серьезно пострадали два работника

Сотрудниками Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования на производстве двух человек.

ЧП произошло, как сообщает сегодня Следственный комитет, утром в минувшую пятницу: на одном из промышленных предприятий Бобруйска во время работы «произошел разрыв ресивера». Травмы разной степени тяжести получили мужчины (25 и 36 лет).

Оба в настоящее время находятся под присмотром врачей в больнице.

По предварительным данным, ЧП могло произойти «как в результате неправильных действий работников предприятия, так и по причине некачественного оборудования». Точную причину должны назвать эксперты.