В Минске открылся Центр тестирования по русскому языку как иностранному

В Минске на базе Республиканского института высшей школы (РИВШ) открылся Центр тестирования по русскому языку как иностранному.

Теперь у живущих в Беларуси иностранцев будет возможность пройти тестирование и получить соответствующий сертификат.

Как отметил ректор РИВШ Виктор Гайсенок, до сих пор одной из проблем обучения иностранцев в Беларуси было отсутствие процедуры сертификации уровня владения русским и белорусским языком.

«Пройти тестирование по русскому языку как иностранному можно было только в России. Чтобы пройти тестирование по белорусскому языку как иностранному, студенты были вынуждены ехать в Киевский или Варшавский университет, сертификаты которых при этом имеют очень ограниченное, локальное действие и не признаются Ассоциацией лингвистических тесторов Европы в качестве международных», — рассказал Гайсенко.

«Открытие центра принесет пользу не только для студентов, но и для мигрантов, беженцев — всех, кто хочет учиться, работать и жить в Беларуси», — отметил представитель Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Жан-Ив Бушарди.

Министерство образования Беларуси финансировало работу по созданию образовательных стандартов, разработку тестов и способствовало реализации проекта. В проекте также приняли участие БГУ, Витебский, Брестский и Гомельский госуниверситеты, а также МОО «Развитие».

Разработаны программы по уровням владения языком и профилям обучения, тесты, методика проведения тестирования, методика и шестиуровневая шкала тестовой оценки, согласованная с общеевропейской шкалой уровней владения языком.

Тестирование состоит из нескольких частей — лексико-грамматического теста, чтения и аудирования.

В ближайшее время будет открыт и Центр тестирования по белорусскому языку как иностранному.