Фотофакт. В испанском отеле установили елку за 15 миллионов долларов

Самая дорогая в мире новогодняя елка установлена в этом году в отеле Kempinski Hotel Bahia в Марбелье.

Фото: @Kempinski Hotel Bahia

Елка была создана в сотрудничестве с дизайнером Дебби Вингам. Общая стоимость рождественских украшений — $15,3 млн, так как в украшениях использованы розовые, красные, белые и черные бриллианты, ювелирные изделия Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel, писк моды 2019 года — мини сумки, сообщается в пресс-релизе отеля KempinskiHotel Bahia.

Одно из самых дорогих украшений — золотая долларовая банкнота весом в 24 карата, украшенная бриллиантами в 200 карат. Ее стоимость $1,3 млн.

Предыдущий рекорд стоимости, зафиксированный книгой рекордов Гиннеса, принадлежит рождественской елке, установленной в отеле The Emirates Palace hotel в Абу-Даби в 2011 году. Она стоила 11 млн долларов.