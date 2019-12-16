Фотофакт. В испанском отеле установили елку за 15 миллионов долларов

/ Мир
Просмотров: 374

Самая дорогая в мире новогодняя елка установлена в этом году в отеле Kempinski Hotel Bahia в Марбелье.

Фото: @Kempinski Hotel Bahia

Елка была создана в сотрудничестве с дизайнером Дебби Вингам. Общая стоимость рождественских украшений — $15,3 млн, так как в украшениях использованы розовые, красные, белые и черные бриллианты, ювелирные изделия Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel, писк моды 2019 года — мини сумки, сообщается в пресс-релизе отеля KempinskiHotel Bahia.

Одно из самых дорогих украшений — золотая долларовая банкнота весом в 24 карата, украшенная бриллиантами в 200 карат. Ее стоимость $1,3 млн.

Предыдущий рекорд стоимости, зафиксированный книгой рекордов Гиннеса, принадлежит рождественской елке, установленной в отеле The Emirates Palace hotel в Абу-Даби в 2011 году. Она стоила 11 млн долларов.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Испания новогодняя елка Персона: Дебби Вингам

Другие материалы на эту тему:

Мадрид лишил Каталонию автономии и назначил нового главу региона

Мадрид лишил Каталонию автономии и назначил нового главу региона

Андрэй Фёдараў. ЕЎРОПА. Каталонія: права на памылку

Андрэй Фёдараў. ЕЎРОПА. Каталонія: права на памылку

«Нет отделению Каталонии». Акция за единую Испанию прошла в Барселоне

«Нет отделению Каталонии». Акция за единую Испанию прошла в Барселоне

Референдум о независимости Каталонии: 90% проголосовавших — за

Референдум о независимости Каталонии: 90% проголосовавших — за