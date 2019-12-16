Фотофакт. Флот авиакомпании «Белавиа» пополнил новый самолет Embraer-195

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Самолет Embraer-195 прилетел в минский аэропорт с завода-изготовителя в Бразилии, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Фото: facebook.com/belavia

Воздушное судно прибыло в рамках лизингового договора, подписанного ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением в Минск уже доставлен один Embraer-175 и два Embraer-195. Поставка еще одного самолета запланирована на апрель 2020 года.

Прибывший Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в экономклассе. Тип бизнес-класса представлен жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами.

Воздушный флот «Белавиа» насчитывает 30 авиалайнеров: семь самолетов Boeing 737-800; шесть — Boeing 737-500; пять — Boeing 737-300; два — CRJ-200 LR; шесть — Embraer 195 и четыре — Embraer 175. Ввод новых самолетов позволил значительно «омолодить» флот «Белавиа»: средний возраст воздушных судов изменился с 14 до 12,5 лет.
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Тэги: Белавиа Embraer Беларусь-Бразилия

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