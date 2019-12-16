Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК

Место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.

Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х, сообщает TUT.by .

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время «воров в законе» давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.