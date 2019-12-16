Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК

/ Общество
Просмотров: 757

Место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.

Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х, сообщает TUT.by.

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время «воров в законе» давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГУБОПиК Персона: Владимир Тихиня Денис Чемоданов

Другие материалы на эту тему:

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

«У Вилюги были миллионы долларов и огромные связи. Дело дошло до главы государства»

«У Вилюги были миллионы долларов и огромные связи. Дело дошло до главы государства»

Белорусского вора в законе подловили на отцовских чувствах

Белорусского вора в законе подловили на отцовских чувствах