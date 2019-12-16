СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной Рады

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Служба безопасности Украины получила информацию о заказном нападении на нардепа от «Слуги народа» Михаила Ананченкова и решила его инсценировать сама.

Фото: Михаил Ананченко / Facebook

Нападение, которое якобы совершили в Сумах, инсценировала СБУ. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей.

Ранее сегодня руководство партии заявило, что правоохранители предупредили нардепов об угрозе нападений на этой неделе.
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Тэги: СБУ Слуга народа покушение Верховная Рада Персона: Михаил Ананченков Город: Сумы

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