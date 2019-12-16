Астрономы разгадали таинственный механизм формирования галактик

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Впервые астрономы смогли объяснить, почему галактики закручиваются по спирали.

В течение многих лет механизм, влияющий на «закручивание» галактик оставался неизвестным. С помощью данных Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии удалось узнать, что важную роль в формировании галактик играют магнитные поля, сообщает phys.org.


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Астрономы изучили магнитные поля вдоль спиральных рукавов галактики NGC 1068. Она находится в 47 миллионах световых лет от Земли. В центре этой галактики расположена сверхмассивная черная дыра. Оказалось, что магнитное поле располагается вдоль всего рукава, длина которого — 24 тысячи световых лет.

В областях звездообразования поле выравнивается, что указывает на участие в сжатии магнитного поля гравитационных сил, влияющих на форму галактики.

Данное открытие доказывает теорию о волнах плотности. Она гласит, что рукава галактики являются областями повышенной плотности вещества, вроде пробок на дорогах.
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Тэги: галлактика космос ученые

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