Видеофакт. В автомобиль украинского депутата бросили коктейль Молотова

/ Мир
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В Одессе неизвестный поджег автомобиль Lexus, которым пользуется депутат облсовета Александр Ахмеров.

Инцидент произошел возле одного из департаментов Одесского горсовета, сообщает областная полиция.

Спасатели потушили огонь, но автомобиль Lexus значительно поврежден огнем. Очевидцы заявили, что из здания, в котором находится департамент, вышли «какие-то люди» и быстро сняли с машины номерные знаки.

Ахмеров — депутат от партии «Доверяй делам», ранее он возглавлял Одесский горизбирком.
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Тэги: Нацполиция коктейль Молотова Персона: Александр Ахмеров Город: Одесса

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