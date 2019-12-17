Генпрокуратура серьезно взялась за «Белнефтехим»

Генеральная прокуратура Беларуси по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла главе государственного концерна «Белнефтехим» представление, в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

По информации пресс-службы ведомства, в системе концерна в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, в 2018 году — 22, за 10 месяцев 2019 года — 13. Большинство таких противоправных деяний связаны со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок.

«Среди привлеченных к уголовной ответственности — бывшие генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместитель генерального директора ОАО «Нафтан», заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина»и иные должностные лица», — сообщает пресс-служба.

Основными причинами коррупционных преступлений и иных нарушений антикоррупционного законодательства в концерне Генеральная прокуратура считает «ненадлежащую организацию профилактической работы и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; непринятие мер к выявлению и устранению условий, которые способствовали нарушениям в сфере закупок; несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины».

В ходе проверок вскрыты случаи, когда предприятия не выполняли решения комиссии концерна по противодействию коррупции, не принимали меры к устранению нарушений, допущенных в процессе закупок, отмечает пресс-служба. Одним из следствий такой ситуации стали возбужденные прокурорами уголовные дела.

Как отметили в Генпрокуратуре, в нарушение ст. 43 закона «О борьбе с коррупцией» руководители подчиненных концерну организаций скрывали от компетентных органов информацию о фактах коррупции.

Генпрокуратура потребовала от концерна организовать эффективную работу комиссий по противодействию коррупции, образованных в системе концерна, а также кадровых и иных служб для своевременного предупреждения, выявления и устранения нарушений антикоррупционного законодательства и принять меры к исключению коррупционных рисков в договорной работе и при проведении закупок.

Ведомство также требует «наладить надлежащую деятельность представителей государства в органах управления хозяйственных обществ; привлечь к ответственности должностных лиц концерна и подчиненных организаций, которые не соблюдали антикоррупционное законодательство, а также ненадлежащим образом выполнили обязанности по борьбе с коррупцией».

Представление Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба, рассмотрено с участием работника надзорного ведомства на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя «Белнефтехима».

Одной из мер к устранению нарушений антикоррупционного законодательства стало привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности не менее 35 работников подчиненных организаций, 14 из которых переведены на нижестоящие должности.

«Устранение недостатков концерном продолжается и взято прокуратурой на контроль. Соответствующая информация и копия представления направлены в Совет министров для сведения», — сообщает Генпрокуратура.