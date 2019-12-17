ID-карт и биометрических паспортов в ближайшее время в Беларуси не будет

Срок внедрения внутренних удостоверений личности в виде ID-карт и биометрических паспортов для зарубежных поездок перенесен.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в программе «Не для протокола», вышедшей 17 декабря в эфире белорусской редакции радио Sputnik (видеозапись программы опубликована на сайте милицейского ведомства), предполагаемой датой начала процедуры является 1 января 2021 года (ранее в МВД заявляли, что выдача документов нового образца начнется 1 января 2020 года).

«Для обывателя самое главное — получить документ, удостоверяющий личность, соответствующий международным стандартам, например, ID-карту, о которой мы так много говорим, а также биометрический паспорт для выезда за границу, — отметил Бегун. — Но на самом деле за такими простыми документами (хотя сейчас это уже совсем не простые документы, которые содержат биометрические технологии) следует целый комплекс организационных и практических мероприятий».

В частности, пояснил Бегун, еще нужно решить вопросы по «производству бланков данных документов, их персонализации, сбору биометрических данных, обеспечению защиты всей информации, которая содержится во всех этих биометрических документах от несанкционированного доступа». Нужно также предусмотреть «возможности пользования ID-картой, которая будет иметь электронную цифровую подпись в так называемом электронном правительстве».

«Этот комплекс [мероприятий] нужно пройти, осуществить, — сказал милицейский чиновник. — В этой связи, к сожалению, в силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карт. Которые, в принципе, мы были готовы выдать 1 января текущего года. Закуплено соответствующее оборудование, оно уже поступило в Республику Беларусь, уже построен центр персонализации документов, есть соответствующие сотрудники, мы обеспечим их подготовку. Но для того, чтобы ID-карта была полноценным документом в первую очередь в электронном правительстве и обеспечивала гражданину соответствующие услуги с помощью интернета нужно провести еще целый комплекс организационных и практических мероприятий».

«Поэтому в силу этих причин есть предварительное решение (оно будет соответствующим образом оформлено), что мы начнем выдачу биометрических документов через год — с 1 января 2021 года. Граждане в следующем году биометрический паспорт не смогут получить, но в настоящее время есть уже персонализированные образцы этих документов. Проводится их опытная эксплуатация, взаимодействие с другими информационными ресурсами государства для того, чтобы, как я говорил, мы получили полноценный документ, удостоверяющий личность не только при визуальном контроле, но также и в интернете», — добавил Бегун.

Говоря о преимуществах документов нового образца, представитель МВД отметил, что «биометрия во многих документах облегчает целый комплекс услуг, которые будет предоставлять государство». Первоочередным преимуществом он назвал «дистанционное подтверждение личности владельца биометрической ID-карты».

Новые образцы документов будут «еще более надежно защищены от подделки». Кроме того, биометрические документы «вызывает большее доверие для выдачи долгосрочных виз», в том числе шенгенских.

«Владелец биометрического документа сможет перемещаться через «электронные ворота», которые установлены в различных аэропортах мира и предоставляют возможность без визуального и персонального контроля проходить в облегченном режиме контроль пересечения государственной границы», — отметил он.

«2020 год будет посвящен больше тому, чтобы охватить как можно больше организаций, административных процедур и электронных услуг для того, чтобы, по крайней мере, все государственные органы вовлечь в систему электронного взаимодействия и оказания гражданам исключительно электронных услуг», — подчеркнул Бегун.