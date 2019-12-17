ЕС профинансирует новый белорусский проект

На реализацию твининг-проекта, направленного на повышение потенциала Национального кадастрового агентства Беларуси, Евросоюз направит более миллиона евро, сообщил журналистам 17 декабря председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

«Проект рассчитан на два года, предусматривает выделение одного миллиона пятидесяти тысяч евро», — сказал Гаев.

Он отметил, что в стране около 10 млн объектов недвижимого имущества, и собираемой информацией о ней необходимо эффективно управлять. По словам чиновника, системы кадастров недвижимости в Голландии и Испании являются одними из ведущих в Западной Европе, и для Беларуси важно изучить опыт этих стран.

«Актуальность этого проекта заключается в том, что сейчас у нас в стране большое внимание уделяется построению современных информационных ресурсов и систем, которые позволяют эффективно управлять недвижимостью для различных целей», — пояснил Гаев, отвечая на вопросы БелаПАН.

В свою очередь руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства Европейского союза в Беларуси Эвелина Шульц сообщила, что к реализации твининг-проектов, финансируемых Евросоюзом, проявляют интерес и другие государственные организации Беларуси.

«Белорусские госорганы проявляют интерес к участию в твининг-проектах. Государственный пограничный комитет, МЧС и Национальный статистический комитет заинтересованы в реализации проектов «Твининг». Мы надеемся, что в будущем году все они смогут стартовать», — сообщила Шульц.

Первый твининг-проект с Евросоюзом был реализован Национальным банком Беларуси в 2017—2019 годах. Средства на такие проекты белорусская сторона запрашивает на «укрепление потенциала» госорганизаций, внедрение в госорганах стандартов работы, которые действуют в аналогичных структурах Евросоюза.