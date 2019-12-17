В торговых центрах Минска появились «ёлки желаний»

В Минске установили «ёлки желаний» детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Благотворительную инициативу проводит Красный Крест.

Суть проста: в разных местах столицы установлены новогодние ёлки с открытками в форме оленёнка. На обратной стороне каждой — желание ребенка.

Одни просят теплую одежду, другие — куклы и игрушки. Многим нужен инвентарь, чтобы заниматься спортом: например, коньки, лыжи, ракетки, кегли или велосипед. А одна девочка попросила блокнот с ключом, чтобы «записывать в него свои секреты».

«Ёлки желаний» установлены в торговых центрах Galleria Minsk, GreenCity, «Арена-Сити» и «Е-Сити», гипермаркете «Гиппо», универсамах «Евроопт» и «Злотогорский», автоцентре «Audi Центр Минск». Кроме того, доброе дело можно сделать в любой районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Мечту ребенка можно осуществить двумя способами: самый простой — совершить перевод , более креативный — купить подарок и положить под ёлку. Все вещи и игрушки передадут Красному Кресту.

Акция действует по 13 января включительно.