В торговых центрах Минска появились «ёлки желаний»

/ Общество
Просмотров: 44

В Минске установили «ёлки желаний» детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Благотворительную инициативу проводит Красный Крест.

Суть проста: в разных местах столицы установлены новогодние ёлки с открытками в форме оленёнка. На обратной стороне каждой — желание ребенка.

Одни просят теплую одежду, другие — куклы и игрушки. Многим нужен инвентарь, чтобы заниматься спортом: например, коньки, лыжи, ракетки, кегли или велосипед. А одна девочка попросила блокнот с ключом, чтобы «записывать в него свои секреты».

«Ёлки желаний» установлены в торговых центрах Galleria Minsk, GreenCity, «Арена-Сити» и «Е-Сити», гипермаркете «Гиппо», универсамах «Евроопт» и «Злотогорский», автоцентре «Audi Центр Минск». Кроме того, доброе дело можно сделать в любой районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Мечту ребенка можно осуществить двумя способами: самый простой — совершить перевод, более креативный — купить подарок и положить под ёлку. Все вещи и игрушки передадут Красному Кресту.

Акция действует по 13 января включительно.

Сюжет: Новый год 2020
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: благотворительность Новый год-2020 Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Новый год к нам мчится! В Минске зажгли праздничную иллюминацию

Новый год к нам мчится! В Минске зажгли праздничную иллюминацию

Жареные улитки под глинтвейн. В Минске открылись новогодние ярмарки

Жареные улитки под глинтвейн. В Минске открылись новогодние ярмарки

В гостях у сказки. Куда в Минске сходить с детьми на новогодний спектакль

В гостях у сказки. Куда в Минске сходить с детьми на новогодний спектакль

Купи майку по любой цене и помоги детям!

Купи майку по любой цене и помоги детям!